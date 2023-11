Rai | il Tg1 arrabbiato con Fiorello | ha sforato 10 minuti Il documento in esclusiva Francesco Giorgino scalda i motori L' Usigrai alla Fraterna Domus di Sacrofano Fiorello sale sul carro di Giorgia Meloni

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il tg1 non porta decisamente bene a Rosario. Dopo le polemiche dello scorso anno che hanno portato il comico a rinunciarerete ammiraglia, anche quest'anno si parte con il piede sbagliato:hadi ben diecie... la cosa non è affatto piaciuta (eufemismo) dalle par

Ieri l'annuncio è stato dato da Fiorello in Viva2, ma poi Mengoni ha parlato anche al: "A Sanremo bisogna essere pronti a tutto, è come un test di cultura generale". Prima su Instagram aveva ...

Rai e Airc insieme contro il cancro: "La ricerca cura" RaiNews

Fiorello: “Scoop su Festival di Sanremo 2025, lo presenterà un personaggio non Rai” RaiNews

Si terrà giovedì 9 novembre, alle ore 18:00 nella Sala Consiliare «Mario Gorgoni» del Palazzo Ducale dei Castromediano a Cavallino, la presentazione del volume di Angelo Angelastro e Pierpaolo De Gior ...Lo showman: “Non del canale 1, non 2, non 3, non 4, non... 6” e salta il numero 5, “chi ha orecchie per intendere intenda” ...