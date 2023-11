Radical chic e contro il Giorno del Ricordo | la sinistra a Firenze riparte da Montanari

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 nov – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte vorrebbe candidare il critico d’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso, a sindaco dicandidato sindaco di? Il diretto interessato nicchia sui social e allontana l’ipotesi di una sua candidatura: “Niente panico, simpatici amici, il mio mandato di rettore scade nel 2027”. E con un tocco di vittimismo parla delle attenzioni dei giornali, in particolare il Corriere della Sera, come di un tentativo per “esorcizzare” una simile possibilità. Che si concretizzi oppure no, l’endorsement contiano è già di per sé piuttosto significativo par almeno due motivi. Il primo perché mostra le difficoltà sottese al cosiddetto “campo largo” e la complicata coabitazione fra Partito Democratico e Cinque Stelle, il ...

... intellettuale ungherese, da sempre sensibile ai temi dell'immigrazione con particolare vicinanza per i migranti (altrui) secondo la nota formula degli ambientalisti: 'Non nel mio ...

Radical chic e contro il Giorno del Ricordo: la sinistra a Firenze ... Il Primato Nazionale

Svarioni, fake news e deliri ideologici: la rabbia dei radical chic fa ... ilGiornale.it

Per Salvini è finalmente una rivincita su chi da anni lo attacca da sinistra sul tema dell’immigrazione, dimostrando che è facile pontificare quando le conseguenze delle azioni ricadono su altri, più ...Here's what we know... Martina Navratilova demands radical change as WTA Finals descend into total farce This Caribbean Island Is Largely Tourist-free and Doesn't Require a Passport — and Has 2 Chic ...