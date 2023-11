Quando re Carlo flirtava con Barbra Streisand | il racconto nel memoir della cantante

Leggi su amica

(Di lunedì 6 novembre 2023) Prima di sposare Lady Diana,d’Inghilterra ebbe diverse relazioni. Alcune più serie, altre più leggere. Altre ancora platoniche. Una di questa è balzata agli onoricronaca in queste ore, in occasionepubblicazione delsua autrice,. ReStraisand: un’amicizia davvero speciale Esce domani, 7 novembre, l’autobiografia di. La, attrice e cantautrice statunitense ha scelto, infatti, di raccontarsi in un– il titolo è My Name Is– che farà molto parlare. Tra ...