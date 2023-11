PSG | i convocati per il Milan | c’è un’assenza pesante in attacco

(Di lunedì 6 novembre 2023) Idi Luis Enrique, allenatore del PSG, per la quarta giornata di Champions League contro ilIl PSG ha diramato la lista ufficiale deiper la sfida di San Siro contro ilin Champions League. Luis Enrique ritrova Danilo ma non rischia Marco Asensio. Di seguito l’elenco completo del club francese. PORTIERI: Tenas, Donnarumma, Letellier. DIFENSORI: Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Mukiele, Skriniar CENTROCAMPSTI: Ugarte, Ruiz, Vitinha, Kang-In, Soler, Zaire-Emery ATTACCANTI: Mbappé, Ramos, Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

