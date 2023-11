Provinciali | Scocca FdI | “Bocchino ha ragione | FdI per soluzione unitaria”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti‘Ho letto con attenzione le dichiarazioni di Luigi, segretario provinciale della Lega nel Sannio, rispetto alla necessità di correre insieme con il centrodestra unito alle elezionidel 20 dicembre prossimo’. E’ quanto dichiara in una nota Alessio, vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio. ‘Concordo pienamente – continua– circa la prospettiva di una convergenza d’intenti del centrodestra, sulla base di una piattaforma programmatica, per arrivare pronti e insieme al prossimo appuntamento provinciale. L’Avv. Luigi, da questo punto di vista, è certamente una voce importante per il centrodestra sannita e la sua lettura mi trova totalmente d’accordo. Per questo, mi farò portatore della proposta esplicitata dalla ...