Premierato | Boschi conferma l' appoggio dei renziani | ' Noi ci siamo | ma cancellate la norma anti ribaltone'

(Di lunedì 6 novembre 2023) Sulla riforma costituzionale per il cosiddetto, ino l'alla destra di Giorgia Meloni. Ma a una condizione: che venga cancellata la. E' Maria ...

...costituzionale per il cosiddetto, i renziani confermano l'appoggio alla destra di Giorgia Meloni. Ma a una condizione: che venga cancellata la norma anti ribaltone. E' Maria Elena, ...

Premierato, Boschi: “Elezioni diretta mi piace, anche se…” Cityrumors Abruzzo

Boschi: Sì all'elezione diretta del presidente del consiglio, no a ... Italia Viva

Sulla riforma costituzionale per il cosiddetto premierato, i renziani confermano l’appoggio alla destra di Giorgia Meloni. Ma a una condizione: che venga cancellata la norma anti ribaltone. E’ Maria ...Secondo Nicola Fratoianni "La proposta della destra di premierato è un Frankenstein giuridico istituzionale ... Anche secondo Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, ed ex ministra per le Riforme ...