Prelevare contanti dal tabaccaio o in edicola Cosa prevede la bozza della Manovra 2024

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Governo intende rimediare alle situazioni dei piccoli centri in cui la carenza di sportelli complica l'accesso al contante. Bisogna però modificare le norme antiriciclaggio....

Gli agenti lo hanno visto rovistare,qualcosa dal cruscotto e poi rimettersi in viaggio, ... perché all'interno della casa del 23enne gli inquirenti hanno trovato 3.310 euro in, ...

La proposta del governo di prelevare contanti dai negozi Il Post

Manovra, verso il prelievo direttamente dal Pos di negozi e tabaccai: come funziona Sky Tg24

L’AdE poteva già pignorare i conti correnti dei debitori. Nella Manovra 2024, tra l’altro, non è stata inserita una norma che permette di prelevare i soldi direttamente, senza tutelare in alcun modo i ...Aziende e retailer adottano una serie di strategie per spingere i consumatori a fare più acquisti, facendo leva su alcuni meccanismi psicologici. Lo spiega Edoardo Lozza, professore ordinario di Psico ...