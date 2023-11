Pontelandolfo e Fragneto l’Abate | le nomine di mons Accrocca

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSua Eccellenza l’Arcivescovo di Benevento. Felice, in data 6 novembre 2023, ha accettato le dimissioni, per raggiunti limiti di età, del rev.mo sacerdote. Giuseppe Rosario Girardi, ringraziandolo per il lungo e prezioso ministero pastorale svolto a servizio della comunità parrocchiale del “Santissimo Salvatore” in(BN), conferendogli, a norma del can. 185 CIC, il titolo di Parroco emerito. Nella stessa data, ha nominato: 1) il rev.do sacerdote don Claudio Caltanisetta, Parroco del “Santissimo Salvatore” in(BN); 2) il rev.do sacerdote don Donato D’Agostino, Parroco di “Maria Santissima Assunta” in(BN). L'articolo proviene da Anteprima24.it.