Politano protagonista del “Whisper Challenge” | quante risate nel nuovo format del Napoli VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’attaccante delè stato coinvolto in un divertente gioco organizzato dal, ilè tutto da ridere Un momento di forma straordinario quello di Matteo. L’attaccante 30enne nato a Roma è tra gli uomini più in palla della squadra di Rudi Garcia in questo momento. Per l’esterno partenopeo il bottino stagionale in campionato è di 5 gol e 3 assist in 11 presenze. Già ampiamente superato quello dell’anno scorso in cui aveva messo a segno soltanto 3 gol e 3 assist in 27 presenze. La concorrenza con il Chucky Lozano era molto sofferta per Matteoche necessitava chiaramente di un ruolo diassoluto. Quest’anno l’attaccante è diventato il titolare inamovibile della fascia destra e per Rudi Garcia è uno degli uomini più ...