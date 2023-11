Poggioreale | convegno sulla giustizia riparativa con Don Mimmo Battaglia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ufficio diocesano della Pastorale Carceraria di Napoli, in collaborazione col Provveditorato Penitenziario della Campania e la Conferenza Volontariato eRegionale ha organizzato il 10 novembre 2023: Restorative Justice, il volto umano della; un, rivolto agli operatori penitenziari e al volontariato carcerario, con inizio alle ore 9.30, che avrà luogo all’interno della Casa Circondariale Napoli “– Giuseppe Salvia“, alla via Nuova, 167. Dopo i saluti della dottoressa Lucia Castellano, provveditore delle carceri campane, del dottore Carlo Berdini, direttore dell’istituto penitenziario e di don Franco Esposito, direttore dell’Ufficio Diocesano della ...

