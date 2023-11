Piramidi massoniche alla lavagna. Chiesta perizia e rito abbreviato

Leggi su agi

(Di lunedì 6 novembre 2023) AGI - Unapsichiatrica e il giudizio con. È la ridella difesa della maestra 49enne accusata dprocura di Roma di maltrattamenti nei confronti degli alunni di una scuola elementare in zona Fidene, nel quadrante nord della Capitale. La donna, secondo l'accusa sottoponeva i minori che le erano affidati "ad atti di violenza morale e a un regime di vita tale da cagionare paure e uno stato di disagio continuo e incompatibile con le normali esigenze didattiche". La maestra, in particolare, "strillava, senza motivo alcuno e in maniera ricorrente, cosi terrorizzando gli alunni della classe al punto da farli piangere e assentare dalle attività didattiche programmate, anche nei giorni successivi" e "tracciava sullain dotazione...