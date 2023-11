Phisikk du role – La Terza repubblica non è dietro l’angolo

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 novembre 2023) Signore e signori benvenuti nella. Un mondo di meraviglie, sfavillante di stabilità e di benessere crapulone, perché si sa, quando alla guida del governo c’è sempre uno e solo quello, le cose vanno alla grande e il Paese se ne avvantaggia, non come negli anni bui di Draghi, Ciampi, Monti, gente estranea, messa lì a dispetto del popolo. L’elisir di lunga vita è qui, si chiama “premierato elettivo”. Come abbiamo fatto a non capirlo prima? E nessuno faccia il disfattista domandando provocatoriamente se l’elisir non avrebbe dovuto recare l’etichetta del presidenzialismo all’americana o alla francese, agitato per anni dagli stessi che oggi plaudono alla soluzione premierale che ebbe precedenti solo in Israele (che però se ne liberò dopo tre legislature): con la Francia o con zio Sam, a noi basta che ci siam, dice in coro la ...