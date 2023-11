“Perché sono così sfortunato?” | Leclerc e la Ferrari tra incidenti e errori | la lista nera

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il pilota del Cavallino in Brasile finisce contro il muro prima del via: "Vado a Lourdes..." “?”. La domanda di Charlesè comprensibile e, tutto sommato, legittima. Il pilota monegasco dellaha aggiunto un’altra ‘perla’ alla sua collana di sventure al volante della rossa. Nel Gp del Brasile, dopo il secondo tempo nelle qualifiche alle spalle dell’imprendibile Max Verstappen, il driver del Cavallino avrebbe voluto recitare un ruolo di protagonista fino alla bandiera a scacchi. E invece non ha visto nemmeno il semaforo verde della partenza: nel giro di formazione, è finito contro le barriere di protezione. Ala rotta, gara finita prima di cominciare. “Mi servirebbe un viaggio a Lourdes”, ha sintetizzato alla fine della sua domenica ...