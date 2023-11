Perché i paesi arabi non vogliono i profughi palestinesi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Il paese dei cedri”, “ La Svizzera del Medio Oriente”. Tali erano i nomi con cui era conosciuto il Libano, paese che tra la fine delle Seconda guerra mondiale e i primi anni ’70 risplendeva come fulgido esempio di modernità nell’universo arabo oscurantista. Dopo la fine nel 1943 del mandato francese su questa terra, la mescolanza di credi religiosi divenne al contempo motivo di fragilità e modello positivo per le altre realtà medio-orientali. All’interno del Libano convivevano infatti cristiani (maroniti), musulmani sunniti e una piccola minoranza di sciiti. La scintilla che fece detonare questo fragile equilibrio, facendo precipitare uno Stato ricco e moderno in un abisso di violenza e miseria, fu l’esodo in massa deiscacciati dalla Giordania dopo gli eventi del 1970. Sfruttando la condizione deigenerati dalla prima guerra ...