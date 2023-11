Pensioni rivalutate | ecco cosa cambia

Leggi su zon

(Di lunedì 6 novembre 2023) Rivalutazione: l’Istat ha ufficializzato il tasso di rivalutazione dei contributi versati, il che come vedremo di seguito comporterà un aumento della pensione futura. Ledi dicembre 2023 vedranno un aumento non solo per la tredicesima mensilità, attesa sempre in questo mese, ma anche per un conguaglio della rivalutazione Inps legata all’inflazione. Era dal 2009, infatti, che non si registrava un incremento come quello appena ufficializzato dall’Istat, pari al 2.3%, tant’è che chi è andato in pensione negli ultimi anni lo ha fatto con un montante contributivo “bloccato”. Non sarà così invece per coloro che ci andranno nel 2024, i quali appunto possono godere di una rivalutazione più vantaggiosa che comporterà un leggero aumento della pensione liquidata. Per il 2024, la previsione è che vi sarà una rivalutazione basata sul nuovo ...