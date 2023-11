Payback dispositivi medici | aziende ' ultima chance | forniture Ssn a rischio'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) - Il 30 ottobre è terminato il periodo di proroga per il pagamento da parte delledel '' sui, la norma che impone alle imprese di ripianare gli sforamenti dei tetti di spesa regionale dal 2015 in poi. "In buon sostanza bisognerebbe pa