Pavoletti | «Legame forte con Cagliari Ci siamo regalati una storia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Leonardo, attaccante simbolo di, ha parlato ai canali ufficiali del club delle ultime prestazioni Leonardo, attaccante simbolo di, ha parlato ai canali ufficiali del club delle ultime prestazioni. Le sue dichiarazioni: GENOA – «Col Frosinone è successo qualcosa di magico, incredibile, folle, che rimarrà per sempre. Ma per averne un ricordo dolce dobbiamo salvarci, e per salvarci bisogna fare punti». BELLA– «Non molliamo mai, da un mister fenomenale a chi entra in campo – dall’inizio o in corsa cercando di trascinare il prossimo. E così ciunache ha strabiliato noi, la nostra gente, e direi anche il mondo intero visto che abbiamo letto celebrazioni su siti, giornali e social un ...