Pattinaggio artistico | Grand Prix De France | l’undicesima sinfonia di Guignard-Fabbri | un 2° posto che non preoccupa per Conti-Macii

(Di lunedì 6 novembre 2023) Va in archivio ilDe, terzo appuntamento del circuito ISU2023-2024 diche ha visto l’Italia giocare, come da pronostico, un ruolo da protagonista. Sul ghiaccio di Angers infatti i nostri ragazzi hanno conquistato un primo e un secondo, portando così a quattro il numero dei podi conquistati fino a questo momento la rassegna itinerante. Il risultato più altisonante è arrivato dai super veterani Charléne-Marco, i quali hanno trovato la terza vittoria consecutiva nel circuito, nonché l’undicesimo piazzamento sul podio e il ventitreesimo complessivo in campo internazionale. Numeri esorbitanti, specie se pensati in rapporto anche all’età dei danzatori, ...

VITERBO - Si sono svolti dal 1° novembre a domenica 5 presso il Palazzetto dello Sport di Celle Ligure in provincia di Savona il Campionato Nazionale Libertas di, organizzato dal Centro Provinciale Libertas di Savona, alla manifestazione hanno partecipato oltre 500 atleti di 28 società . Ottimi i risultati complessivi ottenuti dalle ...

Dopo la parentesi in terra transalpina il Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico fa tappa in oriente con il grande ritorno della Cup Of China, quarta tappa del circuito in programma a Chongqing ...