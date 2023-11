Passeggera in ritardo per il volo corre sulla pista per bloccare l' aereo

(Di lunedì 6 novembre 2023) Nel tentativo di impedire a undella compagnia QantasLink di decollare senza di lei, unaè corsa. Indossando infradito e tenendo in mano un telefono, si è avvicinata alla ...

Nel tentativo di impedire a un aereo della compagnia QantasLink di decollare senza di lei, unaè corsa sulla pista. Indossando infradito e tenendo in mano un telefono, si è avvicinata alla cabina di pilotaggio, dove i piloti, notando la sua presenza, hanno spento il motore dell'aereo.

All'aeroporto di Canberra, in Australia, una donna ha eluso i controlli di sicurezza e ha preso d'assalto la pista Nel tentativo di impedire a un aereo della compagnia QantasLink di decollare senza di ...