Papa Francesco | “Non sto bene | non leggerò il discorso”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tornano a riaffacciarsi le preoccupazioni per le reali condizioni di salute di. Lunedì 6 novembre, all’inizio dell’udienza in Vaticano con i rabbini ebrei d’Europa, ilstesso ha detto: “Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non stodi salute e per questo preferisco non leggere ilma darlo a voi e che voi lo portiate“. “– ha successivamente spiegato il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni – ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il. Per il resto le attività delproseguono ...