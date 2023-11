Papa Francesco | “Non sto bene di salute”

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 novembre 2023) Preoccupazione per le condizioni di. Il Pontefice questa mattina ha parlato brevemente, con voce affaticata, all’inizio dell’udienza con i rabbini europei: “Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non stodie per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”, ha detto Bergoglio. Il Pontefice, a quanto si apprende, ha però poi proseguito normalmente l’agenda mattutina, ricevendo, dopo i rabbini, l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela, e pronunciando normalmente il discorso. Nel pomeriggio è prevista, e sinora confermata, un’udienza a 7mila bambini da 84 Paesi. Il Vaticano per ora non ha fornito dettagli di quello che potrebbe essere un malessere passeggero dovuto al ...