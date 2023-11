Papa Francesco | Non sto bene di salute

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Pontefice ha pronunciato queste parole con la voce molto affaticata e non ha proseguito oltre.ha oggi una fitta agenda di incontri a livello personale e udienze pubbliche. Nel ...

Cosìa inizio udienza con i Rabbini europei. Il Pontefice ha varie udienze previste in mattinata e nel pomeriggio, in Aula Paolo VI, incontrerà anche 7 mila bambini da 84 Paesi. La ...

Colloquio telefonico tra Papa Francesco e il presidente iraniano Raisi Vatican News - Italiano

Papa Francesco ieri alla finestra del palazzo apostolico per l'appuntamento domenicale e la tradizionale preghiera mariana è apparso come sempre. Sorridente, con la voce ferma, i gesti soliti senza ...Quanto al conclave vero e proprio, "i cardinali elettori, la maggioranza dei quali, tra l'altro, scelti da Papa Francesco, esprimerebbero solo il settantacinque per cento dei voti, mentre il restante ...