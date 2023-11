Papa Francesco | “Non sto bene di salute”

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 6 novembre 2023) Pubblicato il 6 Novembre, 2023 Lo ha annunciato lo stesso Santo Padre, durante l’incontro in sala stampa di non stardi. Ai Rabbini europei, ha detto di non essere in grado di leggere il discorso che aveva preparato per l’incontro.ha annunciato durante la prima udienza diffusa in sala stampa vaticana di “avere problemi di”. Secondo quanto reso noto, il pontefice ha fatto sapere di “non sentirsi”. “Saluto tutti voi – ha detto ilai rabbini europei in udienza – e vi do il benvenuto. Grazie per questa visita, ma purtroppo non stodi. Per questo motivo preferisco non leggere il discorso, ma consegnarvelo affinché lo portiate con voi”.