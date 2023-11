Papa Francesco | Non sto bene di salute

(Di lunedì 6 novembre 2023) "Preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate". Così Bergoglio nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana. Il Pontefice ha pronunciato queste parole con la voce molto affaticata e non ha proseguito oltre

Lo ha detto nella prima udienza diffusa in sala stampa vaticana, verosimilmente quella con i Rabbini europei.

"Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi