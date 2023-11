Papa Francesco malore improvviso | Non sto bene | voce affaticata e dolori all' anca | le condizioni di salute del Pontefice

ha iniziato le sue udienze di lunedì 6 novembre con un messaggio ai rabbini europei che ha provocato preoccupazione per le condizioni di salute del Pontefice. 'Buongiorno, saluto tutti ...

Colloquio telefonico tra Papa Francesco e il presidente iraniano Raisi Vatican News - Italiano

Come sta Papa Francesco È il Pontefice stesso a dare la risposta: «Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io ...Il Pontefice incontra oggi, lunedì, 6 novembre, 6mila ragazzini giunti a Roma da 84 Paesi. Nei dieci anni del suo pontificato, ha avuto parole per loro in diverse occasioni. L'approfondimento del Sir ...