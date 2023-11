Papa Francesco dopo il faccia a faccia con i rabbini sta meglio Non è saltato l’incontro successivo | in forma con i bambini – Il video

(Di lunedì 6 novembre 2023)ha avuto una guarigione – lampo dal malessere che questa mattina ha preoccupato tutto il mondo quando ha rinunciato a leggere il discorso davanti alla delegazione europea dei. A loro aveva infatti detto: «Buon giorno, saluto tutti voi e vi do’ il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate», scatenando grande preoccupazione. Ilperò non ha voluto annullarein agenda, tenendo regolarmente l’udienza prevista con l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela. Ha letto regolarmente il breve discorso che aveva preparato e poi a braccio ha voluto elogiare sorridendo il vescovo di Piazza Armerina, ...

Nel giorno del raffreddore che inizialmente ha messo in fibrillazione le redazioni del mondo in allarme per la salute delnon solo ha comunicato lui stesso la sua indisposizione, ma ha svolto comunque in pieno due appuntamenti di rilievo: con la Delegazione della Conferenza dei Rabbini d'Europa e poi, ...

Il Papa non sta bene ma incontra lo stesso i bambini: “C'è da imparare da voi, dobbiamo lavorare per la pace” il Resto del Carlino

Sono giunti da 84 Paesi gli oltre 7mila bambini che oggi nell'Aula Paolo VI hanno incontrato Papa Francesco per l'evento "I bambini incontrano il Papa". L'incontro è patrocinato dal Dicastero per la ...