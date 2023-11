Palermo | Dua Lipa tifosa vip? Lo scatto sui social – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ilavrebbe nella cantante Duaunad’eccezione? Losuiripreso anche dalla Serie B Duaè unadel? Possibile, visto che proprio la popstar inglese ha pubblicato sui suoiunain cui indossa la maglia dei rosanero. Duawears the's pink jersey From the #SerieBKT that's all for today pic.twitter.com/QA0ntTPVbV — Lega B (@Lega B) November 6, 2023 Lonon è passato inosservato e i canalidella Serie B lo hanno subito ripreso: «Duacon la maglia rosa del, dalla Serie B è tutto».