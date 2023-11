Outfit con la gonna a pieghe blu | ecco quali scegliere

Leggi su dilei

(Di lunedì 6 novembre 2023) Laè un grande classico, che può essere interpretato in tanti modi diversi a seconda del contesto e che si presta ad essere abbinata creando tanti look diversi. Vediamo insieme qualche idea di look. Come indossare unalunga e blu: con le scarpe basse Con unalunga, l’ideale è indossare sempre scarpe basse, altrimenti si corre il rischio di ottenere l’effetto “matrimonio”. Una stringata a uomo in cuoio spazzolato, quindi un pochino lucida, è l’ideale. Il nero, nonostante quello che si crede, va benissimo. Il binomio nero blu è chicchissimo, ed stato inventato niente popò di meno che da Yves Saint Laurent: vogliamo fidarci? Io direi proprio di sì. Come indossare unalunga e blu: con la maglia bianca Per spezzare, il ...