Ostaggi e tregua. La missione del capo della Cia in Medioriente

(Di lunedì 6 novembre 2023) Benjamin Netanyahu continua a ripeterlo: “Non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il ritorno dei nostri, lo diciamo sia ai nostri nemici che ai nostri amici. Continueremo finché non li sconfiggeremo”, ha aggiunto il primo ministro israeliano ieri durante una visita alla base aerea di Ramon, nel deserto del Negev. Queste parole sono state pronunciate nel giorno in cui è emerso che William Burns,Cia, avrebbe affiancato e rafforzato la diplomazia itinerante di Antony Blinken, segretario di Stato, con un tour nel Medio Oriente. Il numero uno di Langley è atterrato ieri in Israele con un’agenda molto intensa: incontri non solo con il primo ministro, ma anche con Yoav Gallant, ministroDifesa, David Barnea,del Mossad, e altri esponenti dell’intelligence e ...

L'obiettivo principale resta la liberazione degli, che non può prescindere dal raggiungimento di unaumanitaria che lo Stato ebraico non vuole però concedere. Intanto, come nei ...

Gaza accerchiata, riaperto il valico. Israele: “Comandanti di Hamas uccisi nei tunnel" - Netanyahu: "Quando avremo distrutto Hamas, ci sarà un futuro di speranza per Gaza" - Netanyahu: "Quando avremo distrutto Hamas, ci sarà un futuro di speranza per Gaza RaiNews

Netanyahu: niente tregua senza il rilascio degli ostaggi AGI - Agenzia Italia

Israele, Qatar, Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Fitta agenda per Burns, numero uno dell’agenzia. Come dimostra l’arrivo del sottomarino classe Ohio la priorità è la liberazione degli ostaggi ...Violenti scontri tra le Idf e Hamas in corso dall'alba. Israele apre un corridio verso il sud di Gaza fino alle 14. Gli Usa avvertono Hezbollah e Iran: "Se attaccate i nostri soldati, interverremo" ...