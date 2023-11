Osservatorio Imprenditoria Retail 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 6 novembre 2023) , per il 56% degli imprenditori la ricerca di personale è sempre più difficile, ma il 75% è ottimista sui prossimi 18 mesi Gli ulteriori dati emersi dallo studio: Il 36% mira a investire anche in altri settori diversi dal proprio di appartenenza I settori più attrattivi per investimenti sono ristorazione, immobiliare e servizi Nel mondo della ristorazione, il 75% degli imprenditori ritiene che il motivo principale per aderire al network sia il prestigio e la notorietà dell’insegna La 5° edizione dell’, il grande studio annuale che analizza il profilo dell’imprenditore nel franchising e nella distribuzione organizzata sulla propensione agli investimenti e alle nuove aperture degli affiliati e associati alle retipromosso da Largo Consumo, con il supporto analitico di TradeLab, ha evidenziato, tra i tanti dati, come il 56% degli imprenditori ritenga che dopo la ...