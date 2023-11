Osimhen | slitta ancora il rientro? L’aggiornamento sul recupero

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) Quando ritornerà in campo Victor? L’attaccante nigeriano rientrerà in città in questi giorni, per iniziare l’iter riabilitativo: potrebbe, però,re il suototale. Victorin questi giorni tornerà a Napoli: lasciate alle spalle le problematiche di natura personale in Nigeria, l’attaccante è pronto a rimettersi in sesto in vista deldall’infortunio patito nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali. Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito anche a quella che potrebbe essere la sfida possibile per ilin campo del nigeriano. A tal riguardo, però, non sembrerebbero arrivare buone notizie: l’idea iniziale portava al ritorno in campo, dal 1?, nel match contro l’Atalanta, ma la cautela potrebbe farla da padrona. Ed ecco così che potrebbe ...