Victorprosegue il suo recupero dall'infortunio in Nigeria . L'attaccante, con il permesso del club, è tornato a casa per dei problemi familiari. Di lui ha parlato il ct della nazionale nigeriana ...

"Osimhen come Maradona, non resterà per sempre al Napoli" Corriere dello Sport

ESCLUSIVA SI Ct Nigeria: "Caso-Osimhen, Lookman, Chukwueze ... Sportitalia

Il CT della Nigeria Josè Peseiro ha parlato ai microfoni di TvPlay.it, dove ha commentato la situazione di Victor Osimhen: Sul futuro di Osimhen: "Nel ...Il CT della Nigeria ha annunciato che non convocherà Osimhen nella prossima sosta, dichiarandosi dispiaciuto per l’infortunio occorsogli in nazionale. In realtà il calciatore è ancora infortunato ed a ...