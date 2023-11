Orrore su Beatrice Luzzi | pubblico sconvolto | il video choc fuori dal Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023), non c’è giorno o diretta delin cui non si parli di lei. Diretta e con un carattere forte, la personalità dell’attrice è emersa sin dai primi giorni nella Casa e spesso suo malgrado. Perché si è fatta terra bruciata o quasi, con molti coinquilini pronti a puntarle il dito contro a ogni occasione. Ildi Canale 5, però, vede in lei la numero uno di questa edizione e contrariamente a quanto avviene in Casa le dimostra tutto il suo supporto votandola sempre come preferita. La nomination per lei è ormai una certezza, così come lo è il fatto che ne esca sempre vincitrice. Negli ultimi giorni, poi, c’è stato un avvicinamento sospetto. Dopo Garibaldi, con cui ha però più o meno chiarito anche se non mancano alti e bassi nel loro rapporto, è arrivato il cambio di ...