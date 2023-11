“Ora sta col vip bono” Heidi Baci | bomba gossip sull’ex del Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 novembre 2023) Lei è uscita dalda ormai circa 30 giorni, eppure si continua a parlare insistentemente di. Stavolta per la sua vita privata, infatti è stata data una notizia che riguarderebbe il suo aspetto sentimentale. Non ci sono annunci da parte dell’ex concorrente, ma una segnalazioneche è stata subito girata all’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima l’ha proposta ai suoi follower, i quali hanno letto colui che potrebbe essere entrato nel cuore della ragazza. Ovviamente bisogna andare coi piedi per terra, ma intanto l’exè stata data molto vicina ad un personaggio noto. Anche lui ha preso parte al programma di Alfonso Signorini, inoltre ha alle spalle una relazione molto ...