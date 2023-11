Omicidio in via Roma a Palermo | indagini verso una svolta

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – Sarebbero a unalesull’di Badr Boudjemai, il cameriere algerino ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via, a. Sulleresta massimo il riserbo degli investigatori del Reparto operativo del nucleo Investigativo di, coordinati dalla Procura, ma ci sarebbe già un sospettato: un altro straniero, un cittadino tunisino, anche lui cameriere in un locale vicino a quello in cui Badr lavorava. La sua posizione, così come quella di eventuali complici, è al vaglio della magistratura. Ieri per tutta la giornata sono stati ascoltati in caserma mentre sono andate avanti perquisizioni in diverse abitazioni. Ai raggi X anche il cellulare della vittima per ricostruire frequentazioni e spostamenti. Quella ...

La caccia all’assassino di Badr Boudjemai, il cameriere algerino di 41 anni, ucciso con tre colpi di pistola venerdì notte in via Roma, a Palermo, ha prodotto un risultato nell’arco di poche ore. Gli ...Poco prima dell’omicidio aveva mandato alla donna un messaggio per avvisarla ... In città in tanti lo conoscevano perché aveva già lavorato in via Maqueda, non perdendo mai quel suo sorriso che tutti ...