Ogni mattina bimbo corre al mare per aspettare che emerga un gigantesco animale marino

(Di lunedì 6 novembre 2023) Non è insolito vedere storie commoventi di esseri umani che interagiscono con i loro amici animali. Condividiamo questo mondo con molte creature meravigliose e nel corso dei secoli ne abbiamo addomesticate alcune. Gatti, cani, cavalli, galline… l’elenco degli animali che oggi tendono a vivere prevalentemente fianco a fianco con gli esseri umani continua. E se parlassimo invece di mante? Abbiamo attirato la tua attenzione? Ottimo… perché la storia che sto per raccontarvi merita proprio questo! Secondo quanto riportato, alcuni anni fa sulle rive di Vueltas, situate a La Gomera, nelle Isole Canarie, è nato uno straordinario legame tra un ragazzino e una gigantesca manta. Si dice che l’area in questione sia un paradiso per la vita marina, comprese enormi mante e pesci colorati che possono prosperare nelle sue acque e spesso nuotare vicino al porto. Un particolare molo ...