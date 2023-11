Non sto bene di salute | la confidenza del Papa fa scattare l' allarme

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 novembre 2023)Francesco ha iniziato le sue udienze di lunedì 6 novembre con un messaggio ai rabbini europei che ha provocato preoccupazione per le condizioni didel Pontefice. "Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non stodie per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate", ha detto Jorge Mario Bergoglio a inizio udienza con i rabbini. Il Pontefice ha varie udienze previste in mattinata e nel pomeriggio, in Aula Paolo VI, presenzierà all'evento "I bambini incontrano il". Oltre settemila bambini provenienti da 84 Paesi dai 5 continenti incontrano oggi pomeriggio, in Vaticano,Francesco per condividere le loro speranze e preoccupazioni per il futuro. ...