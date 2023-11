“Non mi hai resa mamma ma…” | le parole scelte da Kendra Barnes per celebrare il secondo figlio

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 6 novembre 2023), tiktoker edi due bambini, ha scritto un dolce pensiero per il suogenito sui social. Nel video, la donna ha condiviso alcune sensazioni riguardo al suo diventareper la seconda volta, spiegando la paura di non essere abbastanza e la differenza di emozioni provate rispetto alla prima gravidanza. @#ShowerWithMoxie #EnvisionGreatness #OverShareInYourUnderwear #fyp #foryourpage #secondbornchild #mom #momlife #babytok #newbaby #mommy #momchallenge ? Sunset Lover Night Trouble - SelteMemset “Sei il”, ha esordito la donna nel suo video TikTok. “Non nel mio cuore, ma prima di te ce n’è stato un altro. Sì, con te è stato diverso. Non c’è stato nessun gender reveal. Nessun baby shower. Non abbiamo ...