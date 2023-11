Netflix Geeked Week 2023 | fino al 12 novembre una settimana di annunci su film | serie e giochi Netflix

LaWeek di, un evento dedicato all'intrattenimento di genere, si appresta a ritornare con la sua terza edizione. Questo evento virtuale offrirà una settimana ricca di celebrazioni con ...

La Geeked Week torna a novembre! Guarda subito il trailer About Netflix

Netflix Geeked Week 2023: ecco il trailer, le prime anticipazioni e il ... Best Movie

Get ready for Netflix Geeked Week 2023 as it's likely to be a total game-changer in the entertainment world! Taking place from November 6 to 12, this event will blow your mind with all the awesome stu ...“The main thrust of the story is Patty and her little budding romance with Henry,” says Kate Tefry, a staff writer on Stranger Things who also wrote The First Shadow. Producer Sonia Friedman adds that ...