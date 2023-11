NASCAR | la festa di Custer e Rhodes in Xfinity e Truck Series

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ryan Blaney ha vinto il titolo 2023 nellaCup, ma chi ha primeggiato ined in? Andiamo a vedere chi ha avuto la meglio nelle due categorie nazionali per quanto riguarda la famosa categoria riservata alle stock car, la ‘F2’ e la F3’ dellaper intenderci. Iniziamo dalla più importante delle due, realtà che ha incoronato Cole. Il #00 di Stewart-Haas Racing Ford è stato il più scaltro nel ‘Championship 4’ in Arizona, il californiano non ha lasciato scampo ai rivali durante gli ultimi decisivi passaggi dell’overtime. Il 25enne ha saputo prendersi una significativa rivincita dopo una breve parentesi in Cupcon il team di Tony Stewart e Gené Haas. Lo statunitense proverà a difendere il titolo nel 2024, ...