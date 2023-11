Narges Mohammadi | premio Nobel per la pace | comincia uno sciopero della fame

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’attivista iranianaper la2023, hato unoin prigione per protestare contro la mancanza di cure mediche per i detenuti e l’obbligo d’indossare il velo. Leggi

La salute di Narges Mohammadi è a rischio. Le autorità carcerarie iraniane hanno bloccato il trasferimento della vincitrice del premio Nobel per la pace, tuttora detenuta al carcere di Evin a Teheran ...