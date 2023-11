Napoli-Union | Garcia pronto a schierare tre forze fresche

È più concreto che bello ilallenato dal tecnico francese. Contro le piccole non sbaglia ... Sì perché adesso fino alla sosta ci sonoBerlino ed Empoli in casa e dovrebbe andare tutto ...

Osimhen torna in Italia, Il Mattino: "Assisterà a Napoli-Union, in campo a fine mese" TUTTO mercato WEB

06.11 09:24 - REPUBBLICA - Incidente Edo De Laurentiis, escluso uso di droghe e alcol, trauma cranico per il bimbo dimesso dall'ospedale Santobono ...Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio «Napoli – Union Berlino» in ...