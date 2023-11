Napoli | Rrahmani salta l’Empoli?

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023), Amirla sfida controIldi Rudi Garcia, dopo la vittoria contro la Salernitana, ha messo nel mirino il prossimo impegno di campionato. Ma prima ci sarà la Champions League ed il match di ritorno contro l’Union Berlino. Se in Champions non ci sarà alcuna assenza particolare, in campionato controRudi Garcia dovrà fare a meno di AmirIl difensore centrale salterà l’impegno contro. Riporta Fantacalcio.it, il motivo? Per lui la sosta delle Nazionali inizierà prima, poiché il Kosovo ha da recuperare la sfida contro Israele per le qualificazioni europee. Il match, inizialmente in ...