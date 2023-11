Napoli – Empoli | appello rispettato | c’entrano i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) Non solo la Champions League, ildeve recuperare in Serie A. Splendida notizia in vista di. Manca sempre meno alla sfida di Champions League trae Union Berlino. Gli azzurri giocheranno mercoledì sera contro i tedeschi in un match che sarà fondamentale per l’esito del girone. Con una vittoria ilsalirebbe a quota 9 punti in classifica e in caso di vittoria del Real Madrid contro il Braga, gli azzurri sarebbero praticamente qualificati. Il, però, non gode di una classifica così favorevole anche in campionato. Dopo gli impegni di Champions, gli azzurri dovranno affrontare l’di Andreazzoli per provare ad accorciare su Inter e Juventus che volano in testa alla ...