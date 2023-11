Nanni Moretti | l’esordio teatrale con “Diari d’amore” è un trattato esemplare sull’assenza di regia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Apri la porta, chiudi la porta. Siedi sul divano, alzati dal divano. Scendi dal letto, risali sul letto. Spegni la luce, accendi la luce. Sposta il letto, metti il divano.alladicon– in tournée nei teatri italiani da quasi un mese – è untotale di. E non parliamo di post(odebole), ma proprio di una casella vuota usata evidentemente più per applausi scroscianti e sold out da partito preso che per un concreto lavoro sulla messa in scena di un testo. Si vede di più se dirigo e sto in un angolo o se non dirigo proprio? Il profluvio di discussione teorica attorno a ...