“MTV EMA” 2023 | doppietta per i Maneskin | tutti i premiati

... Victoria, Thomas ed Ethan che solo poche settimane avevano vinto il premio come Best Rock agliVideo Music Awards 2023 (sempre nella stessa categoria, avevano vinto due anni fa agli2021)...

MTV European Music Awards 2023, i Måneskin vincono il Best Rock e il Best Italian Act Sky Tg24

I Maneskin vincono ancora, doppietta agli Mtv European Music Awards TGCOM

TXT's well-deserved recognition The excitement at the 2023 MTV EMAs extended to TXT, the dynamic rookies who have been making waves in the K-pop scene. TXT was honoured with the Best Push Artist award ...Nigerian singer, Divine Ikubor, popularly known as Rema, won the maiden “Best Afrobeats” award at this year’s MTV Europe Music Awards. DAILY POST recalls that the organisers introduced a new category ...