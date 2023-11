Moyes dice addio al calcio? La UEFA ha pronto un ruolo per lui

(Di lunedì 6 novembre 2023) David, tecnico del West Ham, potrebbe ritirarsi al termine di questa stagione: laè pronta ad offrirgli unDavidspotrebbe direalla panchina del West Ham e ritirarsi a fine stagione. Come riportato dal Daily Mail, il futuro del tecnico potrebbe essere ancora con gli Hammers, pronti ad inserirlo nella dirigenza, ma non solo. Anche lastarebbe valutando di farlo entrare nel proprio organigramma con un nuovoalle panchine, ma non alper il tecnico vincitore della scorsa Conference League.

L'Arsenaladdio alla Carabao Cup dopo la sconfitta esterna contro un super West Ham che ha messo in ... Ciò nulla toglie alla grande prestazione degli uomini diche grazie ai gol di Kudus, ...

Le possibili sorprese in Premier League PartinicoLive

Fiorentina-West Ham, Moyes: "I viola mi hanno colpito, sempre dura contro le italiane" Sky Sport

David Moyes potrebbe lasciare presto il ruolo di allenatore del West Ham. Non si tratta di una questione di risultati, quanto piuttosto una scelta legata ...West Ham United suffered their first European defeat in 17 games as Olympiacos emerged 2-1 victors in their UEFA Europa League Group A clash.