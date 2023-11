Motomondiale | GP Malesia 2023 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 novembre 2023) Sale la tensione nel mondo delle due ruote. Dopo una settimana di pausa si svolgerà questo fine settimana il Gran Premio della, diciottesima tappa deldove potrebbero arrivare i primi, succosi, responsi nelle tre classi. L’aritmetica potrebbe premiare Pedro Acosta che, in Moto2, potrebbe festeggiare finalmente il titolo dopo aver dato la spallata decisiva nella seconda parte della stagione. Ci attende invece il solito entusiasmante spettacolo in Moto3, con la grande sfida tra Juame Masià e Ayumi Sasaki, separati soltanto di diciassette punti. I riflettori ovviamente saranno puntati sulla classe Regina, dove andrà in scena l’ennesimo avvincente vìs-a-vìs tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ricordiamo che “Pecco” occupa la testa della classifica con 389 punti, con un vantaggio di tredici lunghezze sul diretto ...