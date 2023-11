Morto a 38 anni Andrea Iovino | l’attore del Pinocchio di Garrone e di Made in Sud

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 novembre 2023) Èa 38, noto al pubblico per aver preso parte al filmdi Matteoe aver partecipato al programma comicoin Sud. Sono ancora sconosciute le cause del decesso. Originario di Nola, in provincia di Napoli,era fratello di Giovno Iovine, uno dei più noti disturbatori di Tu Si Que Vales. E proprio insieme a lui era apparso nel film capolavoro di, in qualità di spettatore nel teatro delle marionette, mentre il fratello interpretava Pulcinella. Vi raccomandiamo... È morta Marina Cicogna: è stata la prima ...