Morgan torna all’attacco e critica Calcutta | “Ma una doccia ogni tanto?”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 6 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratelloin TV con una nuova avventura? L’indiscrezionecontinua a seguire la vena polemica che, da settimane, lo rende protagonista del gossip italiano. Dopo l’attacco a Bellissima, la canzone di Annalisa cantata da un concorrente durante i live di X Factor, il cantautore si è scagliato contro il programma stesso. L’accusa? Quella di realizzare male i montaggi e farlo passare per il cattivo. E poi non poteva mancare un’uscita a sorpresa contro, il suo nuovo bersaglio.: la frecciatina del cantautore A scatenare l’ira di, ...